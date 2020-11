Macedonia del Nord agli Europei. E Pandev ora è Goran Magno: "Emozionato per il mio popolo"

Chiamatelo Goran Magno. Pandev ha condotto la Macedonia del Nord a Euro 2020, impresa storica per una nazionale, affiliata a FIFA e UEFA dal 1994 ma che ha sempre ottenuto risultati modesti. Non poteva che essere lui l'eroe della serata di ieri a Tbilisi. Non poteva che essere il recordman di presenze (114) e di reti (34) a segnare la rete decisiva. Ai microfoni di uefa.com ha commentato: "Sono felicissimo, emozionato. Abbiamo fatto una grande partita, una grande vittoria per il nostro popolo, per tutti noi. Il sogno si è avverato, siamo agli Europei. Io volevo solo aiutare i ragazzi perché questo è un gruppo giovane, un gruppo strepitoso e i ragazzi se lo meritano. Io ho dato tutto, l'età non conta. Ho l'esperienza, ho fatto tante partite come questa, ho parlato con i ragazzi, eravamo tranquilli, abbiamo fatto una grande vittoria".