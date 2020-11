Maddison svela il segreto dell'esultanza: "Una A in onore del gruppo WhatsApp 'The Avengers'"

Perché alcuni giocatori di Premier festeggiano i gol formando una "A" con le dita delle mani? Il segreto è stato svelato oggi da James Maddison, centrocampista del Leicester autore finora di tre gol in 11 partite: si tratta di un'esultanza studiata in un gruppo WhatsApp chiamato "The Avengers"; la "A" è appunto il simbolo dei celebri supereroi della Marvel e viene riprodotta anche da altri calciatori, come Dele Alli, Ben Chilwell, Jack Grealish, Ross Barkley e John McGinn, tutti membri del gruppo.

A WHATSAPP group called The Avengers is behind a new celebration shared by James Maddison, Jack Grealish, John McGinn, Ross Barkley , Dele, Ben Chilwell.

A troop of Premier League stars have begun flashing an 'A' symbol with their hands when celebrating goals. pic.twitter.com/nEy5Mt1DXu

— Lilian Chan (@bestgug) November 13, 2020