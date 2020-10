Magath attacca Guardiola: "Senza Messi non ha più vinto la Champions. Il tiki-taka è noioso"

Pep Guardiola è uno degli allenatori più ammirati (e più pagati) al mondo non solo per i successi che ha conquistato, ma anche per la sua visione innovativa del calcio che lo ha portato a ridefinire concetti, ruoli e schemi. Non tutti, però, sono convinti che il tecnico catalano abbia in qualche modo cambiato questo sport: sono i giocatori a fare la differenza non il tecnico. Una convinzione che Felix Magath ha espresso ai microfoni della Bild: "Il Barcellona ha vinto i titoli grazie a Messi, non a Guardiola", ha sentenziato. "Senza Messi, questo sistema di gioco non gli avrebbe portato così tanti successi. Infatti non ha vinto la Champions League con il Bayern o il Manchester City. In generale, tende a perdersi nel tentativo di vincere una partita prima di iniziare. Mettere la tattica al di sopra di ogni altra cosa ti fa commettere errori che impediscono il successo. Il tiki-taka funziona solo quando hai giocatori che, tecnicamente, sono superiori agli avversari. Tenere la palla è noioso per lo spettatore e non necessario per una squadra di alto livello".