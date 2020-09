Mainz, due positivi al Covid-19 in prima squadra: annullato il test con l'Eintracht Francoforte

vedi letture

Il Coronavirus continua ad esser presente nel mondo del calcio. Anche in Germania, la nazione scelta per ospitare la Final Eight di Europa League, continuano ad emergere nuovi casi di positività. Oggi è toccato al Mainz annunciare che nel suo Gruppo-Squadra sono presenti due positivi al Covid-19 (senza specificarne i nomi), scoperti dopo i consueti test che si svolgono in questo periodo che precede l'inizio del campionato. Per questo il club dell'Assia Renana ha annullato l'amichevole con l'Eintracht Francoforte che era prevista per oggi.