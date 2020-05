Mainz, il ds Schroder: "I giocatori si preoccupano molto, non vogliono contrarre il virus"

Il direttore sportivo del Mainz Rouven Schroder ha parlato del ritorno in campo il prossimo sabato: “I giocatori non voglio contrarre il virus, non più di qualsiasi altra persone. Fanno molte domande, si preoccupano di non fare nulla di sbagliato”.