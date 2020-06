Mainz, uno dei soci scrive lettera razzista e si dimette. Il club: "Non ti rimpiangeremo"

Un altro brutto episodio di razzismo coinvolge il mondo del calcio. Il Mainz ha pubblicato una lettera scritta da un socio del club (ormai ex), che si lamentava della presenza numerosa di giocatori di colore nella squadra tedesca. Questo il testo: "Da diversi mesi non riesco a identificarmi con questo club. Ho avuto l'impressione di guardare la Coppa d'Africa, non la Bundesliga. Non sono in nessun modo razzista, ma sono risentito per questo. Nella formazione di partenza delle ultime settimane ho visto ben nove giocatori di colore, mentre i talenti tedeschi hanno poche possibilità di mettersi in mostra. Allora sento che questo non è più il club caro al mio cuore".

La risposta del Mainz - Il Mainz, ovviamente, non ha preso bene le lamentele del socio-tifoso, e gli ha risposto: "Di solito ci rammarichiamo quando qualcuno vuole annullare la propria iscrizione, ma in questo caso non esprimiamo alcun rimpianto. Il razzismo nasce quando nascono e si diffondono questi pensieri, non quando qualcuno si definisce razzista, cosa che accade raramente. Hai ragione: non puoi identificarti con il nostro club. Per noi, il colore della pelle o altre peculiarità non giocano alcun ruolo, quello che conta è l'umanità, la condivisione dei valori. Accogliamo quindi favorevolmente le tue dimissioni, perché hai mostrato chiaramente di non condividerli. La nostra posizione è chiara e definita nel nostro statuto, sviluppato con i tifosi e i soci".