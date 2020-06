Maiorca-Barcellona, il selfie di Kubo e Ansu Fati per ricordare i gol nelle giovanili

vedi letture

Un selfie per ricordare i tempi delle giovanili. Ansu Fati (17 anni) e Takefusa Kubo (19) hanno deciso di scattare una foto ricordo, come riportato dal Mundo Deportivo: i giocatori si sono incontrati prima della sfida tra Maiorca e Barcellona di ieri sera e hanno deciso di immortalare il momento prima del calcio di inizio. Nel primo anno in cui hanno giocato insieme nelle giovanili vinsero il campionato segnando in coppia 129 gol in 29 partite: 56 Fati e 73 Kubo.