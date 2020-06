Maiorca, Budimir: "Quando sono arrivato in prestito dal Crotone avevo già deciso di restare"

Ceduto in prestito a gennaio 2019 e riscattato sei mesi dopo dal Maiorca, da quando Ante Budimir è sbarcato alle Baleari non ha mai pensato ad un ritorno in Italia. L'ex Crotone l'ha raccontato in un'intervista a Marca: "Quando sono arrivato in prestito dal Crotone, ho portato con me le valigie piene, con tutti i miei effetti, in quanto avevo già preso la decisione di restare e fare di tutto per guadagnarmi la conferma. Ce l'ho fatta, ora gioco in Liga, nel campionato migliore al mondo, e io e mia moglie stiamo benissimo qui".