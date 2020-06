Maiorca, Moreno: "Barça superiore. Senza tifosi non si può alterare ciò che accade in campo"

A margine del tonfo casalingo contro il Barcellona, il tecnico del Maiorca Vicente Moreno ha riconosciuto la superiorità dei catalani: "Il risultato è molto ampio, ma avremmo dovuto spingere molto di più, perché già dopo poco più di un minuto abbiamo subito il primo gol con troppa facilità. Così è difficile fare risultato contro un avversario come il Barcellona. Non è mancanza di applicazione o di attenzioni, sono semplicemente stati superiori".

Poi una chiosa sul calcio senza pubblico: "Dovremo fare i conti con questa situazione d'ora in poi. In casa avevamo buoni numeri, ora avremo un handicap, perché non potremo alterare in nessun modo quello che succede in campo. Non è facile adattarsi, ma dobbiamo pensare che in trasferta varrà il discorso opposto, e ciò potrebbe beneficiarci".