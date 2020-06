Maiorca, Moreno: "Real Madrid ha vinto perché ha molta qualità"

vedi letture

Vicente Moreno, allenatore del Maiorca, ha così commentato il match perso per 2-0 in casa del Real Madrid: "Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, anche se i nostri avversari sono riusciti a segnare solo grazie a due episodi decisi dall'arbitro. Non so se quello di Carvajal fosse o meno un fallo da sanzionare, nonostante tutto bisogna ammettere che il Real Madrid ha vinto perché è dotato di giocatori di grande qualità. L'esordio di Luka Romero? Prima di farlo entrare, gli ho detto di giocare con calma e tranquillità. E' un calciatore del quale si parlerà molto nel prossimo futuro, non guardiamo la sua carta d'identità ma solo ciò che è in grado di dimostrare in campo".