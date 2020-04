Malaga, Al-Thani chiede indagine internazionale per la partita di 7 anni fa con il Bor. Dortmund

Esattamente sette anni fa, uno degli episodi più controversi della storia del calcio eliminò il Malaga dalla Champions League. Era il 9 aprile 2013, e a Dortmund si giocava la sfida di ritorno dei quarti; il Borussia di Klopp, che era riuscito a trovare il 2-2 pochi minuti prima, centra la vittoria e la qualificazione in pieno recupero grazie a un gol di Santana, che però parte da un'evidente posizione di fuorigioco. Non c'è il VAR, quindi per gli spagnoli è una beffa atroce, che evidentemente non è ancora stata dimenticata. Oggi, il presidente Al-Thani ha pubblicato alcune immagini su Twitter che ricordano quanto accaduto: "9-04-13. Il giorno in cui il calcio è stato umiliato e calpestato da un'organizzazione chiamata UEFA". E ha preannunciato la richiesta di un'indagine internazionale: "Tutti sanno cosa fu commesso contro il Malaga. Questo è un gioco sporco, e chiediamo di aprire un'indagine internazionale, giusta e trasparente. Chiediamo giustizia e rispetto".

Everyone know what happened against Málaga cf

This is bands game

we ask to open international investigation

Fair and transparent

we ask for justice

Respect #Málagacf

Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 🌑 pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL

— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 9, 2020