Malta, il Valletta si allena senza l'autorizzazione: arriva la multa

Il 18 maggio verrà presa una decisione definitiva. I campionati dalla seconda divisione in poi sono stati già annullati, resta in ballo la Premier League. Undici club hanno votato per l'annullamento del torneo, tre invece premono per la ripresa. Nessuna squadra si sta allenando: ci ha provato il Valletta ma senza l'autorizzazione per organizzare le sessioni di allenamento il club è stato multato di 3mila euro.