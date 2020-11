Malta-Liechtenstein 3-0, Mifsud in gol nella sua ultima partita. Chiude con la Nazionale a 39 anni

Successo netto per Malta contro il Liechtenstein. A Ta' Qali finisce 3-0 ed è il gran finale per Michael Mifsud, che a 39 anni e mezzo gioca la sua ultima partita in Nazionale segnando dopo soli 5 minuti. L'attaccante chiude la sua carriera internazionale con 42 reti in 143 partite. È il giocatore più presente nonché di gran lunga il miglior marcatore (dietro di lui Carmel Busuttil a 23).