Man City, Aguero dopo l'infortunio: "E' un peccato ma sono di buon umore"

Doccia fredda per il Manchester City a causa dell'infortunio subito al ginocchio da parte di Sergio Aguero. Il giocatore rischia di dover saltare tutto il resto della stagione, compresa la Champions League, e nelle prossime ore dovrebbe operarsi per provare ad essere pronto per la fase finale della competizione europea. L'attaccante ha affidato a Twitter un messaggio per i tifosi: "Gli esami che ho fatto stamani hanno confermato che mi sono infortunato al ginocchio sinistro. E' un peccato ma sono di buon umore e sono concentrato per tornare il più presto possibile. Grazie mille per tutti i vostri messaggi".

The scans I did this morning have confirmed that I have damaged my left knee. It’s a pity but I’m in good spirits and so focused to come back as soon as possible. Thank you very much for all your messages!

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 23, 2020