Man City-Arsenal, Walker sul rinvio del match: "La salute dei tifosi deve essere la priorità"

Kyle Walker, difensore del Manchester City, ha commentato così la decisione di rinviare la partita originariamente prevista per stasera contro l'Arsenal a causa dei contatti dei Gunners con il presidente dell'Olympiacos Marinakis, colpito da Coronavirus: "Ogni giocatore vorrebbe scendere in campo di continuo, ma in questo caso la salute e la sicurezza dei tifosi devono essere messe al primo posto. Senza i tifosi, non esisterebbe questo bellissimo gioco. Auguro a Mr. Marinakis una pronta guarigione".