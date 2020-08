Man City, critiche pesanti da De Bruyne: "Annata diversa, stessa solfa"

"Annata diversa, stessa solfa", comincia così il commento di Kevin De Bruyne che dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Lione è sembrato molto duro nei confronti del suo City: "Il primo tempo non è stato abbastanza buono da parte nostra. Lo sappiamo, è stata una partenza lenta. Non abbiamo creato molte opportunità. Nel secondo tempo abbiamo giocato davvero molto bene e creato qualche occasione. Poi chiaramente il 2-1 e il 3-1 hanno chiuso la gara, è davvero un peccato lasciare così la competizione. Dobbiamo imparare da questa serata, non siamo stati abbastanza bravi, tutto qua".