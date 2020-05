Man City, David Silva allungherà il contratto per poter completare la stagione e salutare

David Silva è pronto a siglare un breve accordo per evitare di lasciare il Manchester City dopo 10 anni senza salutare il proprio pubblico. Lo spagnolo ha già dichiarato da mesi che questa sarebbe stata la sua ultima stagione con gli sky blues. Con ogni probabilità la sua nuova esperienza sarà negli Stati Uniti, con David Beckham che cerca una stella di primo livello per illuminare i suoi Inter di Miami. Silva, 34 anni, firmerà fino al termine della stagione e per l'ufficialità si attendono novità per la ripresa della Premier League. Una volta che si avrà il calendario definitivo, lo spagnolo siglerà l'accordo.