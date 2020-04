Man City, David Silva: "Il mio idolo è Laudrup, mi sarebbe piaciuto giocare con lui"

David Silva, centrocampista del Manchester City, in un incontro social sui canali ufficiali del club inglese ha raccontato il suo periodo di confinamento: "Mi alleno, non mangio molto e resto dietro a mio figlio che non si ferma un attimo. Con chi mi sarebbe piaciuto giocare? Ho avuto l'onore di condividere la squadra con Xavi e Iniesta, che hanno segnato un'epoca. Ma il mio idolo era Michael Laudrup. Ho giocato anche contro Ronaldinho nel suo miglior momento al Barcellona, contro Ronaldo, contro Zidane e contro Messi. Ma mi sarebbe piaciuto giocare con Laudrup, oltre che con Valeron perché era un punto di riferimento per il mio popolo".