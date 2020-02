vedi letture

Man City, De Bruyne: "Al Bernabeu per vincere. Se non succederà diranno che è un fallimento"

Il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne ha parlato al The Telegraph : "Una squadra come la nostra vuol sempre vincere tutto, ma a volte il tuo rivale è più forte come il Liverpool quest'anno in Premier. La sfida col Real in Champions? Hanno vinto più Champions che tutte le altre squadre, ma noi andremo lì per imporre il nostro gioco e ovviamente per vincere. Comunque sappiamo già che in caso di sconfitta ci daranno dei falliti...".