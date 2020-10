Man City, De Bruyne nega tutto: "Accordo per il rinnovo? Non ho parlato con il club"

Nei giorni scorsi in Inghilterra si era parlato molto del possibile accordo tra Kevin De Bruyne e il Manchester City per il suo rinnovo di contratto. Accordo che però è stato negato dal giocatore belga: "Sono molto felice al club", ha detto oggi De Bruyne dal ritiro della nazionale, ma poi ha aggiunto: "Non ho parlato nemmeno una volta con il club, quindi non so perché la gente dice che ho già concordato qualcosa".