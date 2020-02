vedi letture

Man City, De Bruyne: "Troppo rispettosi del Real nei primi 15'. Poi siamo usciti fuori"

Kevin De Bruyne, man of the match di Real Madrid-Manchester City, commenta lo storico successo degli sky blues al Bernabeu: "Penso che nel primo tempo siamo stati un po' incerti, non ci sono state molte occasioni. Nei primi 15 minuti siamo stati un po' troppo rispettosi nei loro confronti. Nel secodno tempo siamo venuti fuori e abbiamo mostrato carattere dopo aver subito l'1-0, peraltro per un nostro errore. La reazione è stata buona, abbiamo creato nuemerose occasioni e siamo riusciti a segnare due reti vincendo".