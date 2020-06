Man City, De Bruyne: "Voglio dare il meglio per la squadra, ottima prestazione"

Dopo il 2-0 rifilato al Newcastle in Fa Cup, il giocatore del Manchester City Kevin De Bruyne ha detto: "Abbiamo iniziato davvero bene, siamo stati forti e li abbiamo messi sotto pressione. Avremmo dovuto segnare di più. Abbiamo avuto qualche problema con i rigori quest'anno. Nella mia carriera ho giocato in molte posizioni e il manager mi ha chiesto di provare qualcosa di nuovo perché il Newcastle gioca con una difesa a cinque. Lavoro solo per la squadra. Giocare a porte chiuse? Sappiamo che è davvero strano e non è qualcosa che mi diverte, ma siamo professionisti e dobbiamo andare avanti".