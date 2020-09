Man City, Fernandinho dopo il 2-5 col Leicester: "Brutta giornata, ora lavoriamo e miglioriamo"

Il centrocampista del Manchester City Fernandinho ha postato su Twitter un commento dopo il pesante sconfitta interna contro il Leicester per 5-2: "Una brutta giornata. Abbiamo vinto insieme, abbiamo perso insieme. E' ora di lavorare, migliorare e prepararsi per la prossima sfida. Cmon".

A bad day at the office. We won together, we lost together. It’s time to work, improve and get ready for the next challenge. Cmon 💪🏾

