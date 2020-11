Man.City, Gabriel Jesus: "Felice di essere tornato e poter aiutare la squadra sul campo"

vedi letture

L'attaccante del Man.City Gabriel Jesus ha analizzato ai microfoni del canale ufficiale del club inglese il suo ritorno in campo con gol nella partita contro l'Olympiacos, dopo essere rimasto fuori per sei settimane a causa di un problema muscolare: "Sono contento di essere tornato. Quando mi sono fatto male ero molto rammaricato, ma ho lavorato tanto per recuperare nel minor tempo possibile e tornare ad aiutare la squadra sul campo. I miei compagni hanno fatto davvero bene, sono felice di aver contribuito al raggiungimento della vittoria segnando il gol del 2-0. Ho osservato attentamente il modo di giocare dei difensori avversari dalla panchina, così quando sono entrato sapevo benissimo cosa fare per avere l'occasione di colpire".