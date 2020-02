vedi letture

Man City, Gabriel Jesus: "Vogliamo restare. Permanenza di Guardiola importante"

Dopo il trionfo per 1-0 arrivato in casa del Leicester, l'autore del gol vittoria del Manchester City Gabriel Jesus ha commentato così la prestazione dei Citizens: "Quando sono in campo cerco sempre di aiutare i miei compagni di squadra e trovare spazio. Mahrez ha molta qualità e ho pensato subito che mi avrebbe dato una grande palla per segnare. Guardiola ha confermato di restare al City? È importante per noi, per il club. Abbiamo un contratto, vogliamo restare, ovviamente è importante".