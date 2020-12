Man City, Guardiola: "De Bruyne non può riposare. I pochi gol? Insistere, insistere, insistere..."

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa prima della gara col Southampton: "Aguero non si è allenato nelle scorse ore. Oggi sì, ma onestamente non so quanti minuti possa avere nelle gambe. De Bruyne può riposare? No, è troppo importante per noi. Ha riposato in Champions League, ora abbiamo bisogno di lui. Le difficoltà nel segnare? Insistere, insistere, insistere. Se 25 tiri non sono abbastanza, dovremo creare ancora di più. La mancanza di gol è una novità per me? Sicuramente. Dobbiamo giocare meglio".