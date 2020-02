vedi letture

Man City, Guardiola: "Grazie De Bruyne. Dopo 4 rigori falliti è stato fondamentale il suo gol"

Pep Guardiola commenta in conferenza stampa lo storico successo del Manchester City sul campo del Real Madrid: "Siamo felici, ma il ritorno è già vicino. Se c'è una squadra la mondo che può ribaltare un risultato, per la storia, l'esperienza e tutto quello che è sicuramente è il Real. Ma per la nostra gente speriamo di ripeterci e qualificarci. Non devo ringraziare solo Kevin (De Bruyne, ndr), ma tutti i rigoristi. Tirare un rigore con tanta pressione addosso non è semplice. Bisogna apprezzare chi si offre per farlo. Recentemente ne abbiamo sbagliati quattro di fila quindi trasformarlo per noi è stato importantissimo".