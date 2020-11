Man City, Guardiola: "I giocatori stanno perdendo la gioia di giocare a calcio: troppe gare"

Pep Guardiola ha fortemente criticato il calendario stilato per il suo Manchester City denunciando troppi impegni per i suoi giocatori: "Il problema oggi è che i giocatori perdono la gioia di giocare a calcio. Prima era bello giocare una volta alla settimana con il pubblico. Adesso una gara ogni tre giorni. Andremo in casa del Porto per vincere e poi ci prepareremo per giocare contro il Fulham".