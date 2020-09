Man. City, Guardiola: "Molto soddisfatto, in Coppa spazio ai giovani dell'Academy"

Comincia con una vittoria la Premier League del Manchester City. Per la decima volta consecutiva i Citizens vincono la gara d'esordio battendo 3-1 il Wolverhampton, con le reti di De Bruyne, Foden e Gabriel Jesus. Pep Guardiola analizza così la sfida del Molineux Stadium: "Sono molto soddisfatto della prestazione e del modo in cui abbiamo giocato in uno degli stadi più difficili della Premier League. Tutta la squadra è stata davvero brava, soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo recuperare i sette che sono fuori. Contro il Bournemouth giocheremo principalmente con i giocatori dell'Academy, cercando di mantenere le energie per la Premier League. De Bruyne è un giocatore molto importante per noi. Lo è sempre. Ha giocato davvero bene, come tutta la squadra. Le persone soffrono in tutto il mondo per il Covid-19. Laporte e Mahrez l'hanno avuto e ora Gundogan che si sente abbastanza bene ma deve restare a casa. Dobbiamo essere vigili nelle nostre vite private. Non siamo diversi da nessun altro essere umano".