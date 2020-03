Man City, Guardiola: "Premier League? Ormai pensiamo ad arrivare secondi"

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo il successo nella Carabao Cup contro l'Aston Villa. Si tratta della terza vittoria consecutiva nel torneo. Sul campionato, però, il tecnico catalano issa bandiera bianca: "Credo che il trofeo più bello sia la Premier League e noi quest'anno non la vinceremo. Fare meglio della passata stagione non credo sia possibile. Vincere un campionato, che sia Premier League o Liga o qualsiasi altro torneo nazionale penso sia la cosa più difficile. Perché bisogna avere costanza ogni singolo giorno. Credo che noi l'abbiamo avuta se ripensiamo alle stagioni precedenti. Magari non allo stesso livello, ma direi che abbiamo i numeri di una squadra che può vincere la Premier League. Purtroppo ci sono squadre eccezionali e lo accettiamo. Ora pensiamo ad arrivare secondi in Premier. E poi abbiamo ancora il ritorno con il Real Madrid in Champions".