Man City, Guardiola prima dell'OM: "Zero turnover anche se ci attende il derby con lo United"

Con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca e un derby contro lo United nel prossimo weekend, il Manchester City di Pep Guardiola si prepara ad affrontare l’ultimo match della fase a gironi contro l’Olympique Marsiglia di André Villas-Boas. Il tecnico catalano dei Citizens ha analizzato i temi del match in conferenza stampa iniziando alla disponibilità o meno di Sergio Aguero: “Decideremo domani. Potrebbe essere in panchina. Prima faremo una sessione di allenamento nella mattinata di domani e poi prenderemo una decisione in base alle reazioni del suo corpo. La cosa importante è che negli ultimi due-tre giorni abbia preso parte al lavoro della squadra”.

Sulla possibilità di vedere del turnover vista la qualificazione già ottenuta l’ex Barça ha spiegato: “La verità è che tutti i giocatori sono stati molto utilizzati e noi giochiamo sempre per vincere. Non farò turnazioni, ma metterò in campo tutti i giocatori che mi permetteranno di avere la squadra migliore. Chiaramente se un giocatore ha molti minuti nelle gambe e qualche problema prenderemo in considerazione la sua posizione. Ma oggi tutta la squadra era in ottima forma”.

Spazio, infine, anche ad alcune considerazioni sul derby contro il Manchester United del prossimo weekend: “Noi avvantaggiati per giocare prima in Europa? Non è assolutamente così. Saranno concentrati e daranno il massimo comunque perché si tratta del derby”.