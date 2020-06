Man City, Guardiola: "Sarebbe un onore giocare la final eight a casa di Cancelo e Bernardo"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, commenta il format della Champions League che vedrà una final eight a Lisbona. I citizens devono giocare il ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid, già battuto all'andata al "Bernabeu" per 2-1: "L'unica certezza che abbiamo è che abbiamo vinto all'andata. E abbiamo il ritorno contro la squadra più forte in Europa. In questa competizione il Real Madrid è la squadra regina. Tutto può succedere, chiaramente e manca ancora tanto tempo. Solo nel caso in cui dovessimo riuscire a giocar bene e a qualificarci per i quarti sarebbe un onore andare nel paese di Joao Cancelo e Bernardo Silva. Prima di questo, però, dobbiamo prepararci bene e migliorare. Cercando innanzitutto di qualificarci".