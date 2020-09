Man City, Guardiola: "Se regali tre rigori, non puoi vincere! Eravamo troppo nervosi"

Dopo la cinquina subita dal Leicester, Pep Guardiola si è detto rammaricato per il suo Manchester City: "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e abbiamo segnato subito. Difendono così in profondità e non è facile. Il problema era che ci hanno messo molta pressione segnando tre gol e dovevamo essere più calmi, non abbiamo i giocatori per attaccare l'area nel modo giusto. Ci siamo innervositi e abbiamo regalato tre rigori, così non puoi vincere. Non so quante occasioni hanno creato. Dovevamo essere più pazienti. È difficile, ma è la seconda partita della stagione e dobbiamo cercare di vedere cosa dobbiamo fare per evitare che accada di nuovo. Sono triste per i ragazzi e per il club".