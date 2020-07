Man City, Guardiola su Cancelo: "Ora è un uomo felice. Siamo felicissimi di lui"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul rendimento di Cancelo, giocatore che in precedenza era stato accostato anche a un possibile ritorno all'Inter: "Sembra una persona totalmente diversa da quando è arrivato. Abbiamo avuto bisogno di tempo per capirci. Lo vedo felice in allenamento, ha creato un rapporto speciale con i compagni. Tutti conoscono le sue qualità, è velocissimo e tecnico. Un talento incredibile. Adesso è un uomo felice e si vede anche da come parla con gli altri. Siamo felicissimi di quello che ha mostrato negli ultimi mesi".