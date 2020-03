Man' City, il club potrebbe lasciar partire Aguero se non ci fosse l'intesa sul rinnovo

vedi letture

Proseguono le trattative per il rinnovo di Sergio Aguero. Secondo quanto però riporta il Sun on Sunday, il Manchester City potrebbe anche lasciar partire il Kun qualora non si riuscisse a trovare un accordo per il prolungamento.