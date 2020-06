Man City, il padre di Aguero: "Si opererà in settimana. Vuole recuperare per la Champions"

Leonel del Castillo, padre di Sergio Aguero, ha parlato delle condizioni del figlio, infortunatosi ieri sera nel corso della partita contro il Burnley: "Aveva già male durante la settimana. Ha problemi al menisco. Ora eseguiranno una risonanza magnetica per valutare la gravità. Si valuta l'operazione a Barcellona giovedì o venerdì". Il "Kun" era finito sotto i ferri già prima del Mondiale 2018 proprio in Catalogna: "L'altra volta recuperò piuttosto rapidamente. Lui dice che se fosse una lesione più grave, il ginocchio ballerebbe. Mentalmente sta bene, sta sempre bene. Vuole operarsi ora per cercare di recuperare per la Champions".