Man City, l'emergenza Coronavirus frena la legge: tarda il verdetto TAS sul Champions ban

Lo scorso febbraio il Manchester City è stato sanzionato con due anni di ban dalle competizioni europee e una multa da 20 milioni di euro per aver violato i parametro del Fair Play Finanziario. Dopo il ricorso del club, si attendeva un verdetto dal TAS di Losanna per l'inizio dell'estate. Invece, come riferito dal Guardian, l'emergenza Coronavirus starebbe tardando la decisione della Corte Arbitrale. Già rinviate tre udienze in sospeso, ma dal TAS hanno già fatto sapere di potersi adattare ad altri modi per risolvere la situazione, magari tramite conference call per chi è in una zona a rischio.