Man City, Laporte compra all'asta e restituisce alla famiglia cimelio di un boxer deceduto

vedi letture

Davvero un bel gesto, quello di cui si è reso protagonista Aymeric Laporte, difensore del Manchester City. Il francese ha partecipato a un'asta organizzata dal giocatore di pallamano Cyril Domoulin, in favore del servizio sanitario transalpino. Tra i cimeli in vendita c'era anche la tenuta che il boxer Alexis Vastine indossò a Londra, durante i Giochi del 2012, quando vinse la medaglia di bronzo nei pesi leggeri. Laporte, sapendo che i vestiti erano stati donati dal padre dello sfortunato atleta (morto in un incidente di elicottero nel 2015 in Argentina), li ha subito restituiti alla sua famiglia. La cifra spesa dal giocatore è stata di 5.000 euro.