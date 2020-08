Man City, Laporte furioso: "Secondo gol del Lione decisione difficile da accettare"

Dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Lione, il difensore del Manchester City Ameryc Laport su Twitter si è scagliato contro la decisione del VAR di convalidare il secondo gol dei francesi: "Tanto per essere chiari: non mi nascondo, sono un calciatore ma soprattutto un uomo, tutti abbiamo sbagliato in questa partita, e mi prendo anche la mia responsabilità per la pessima prestazione della squadra di stasera. Ma questa decisione è difficile da accettare, soprattutto in una qualificazione cruciale. E con l'aiuto del VAR".