Man.City-Olympiacos 3-0, le pagelle: De Bruyne è una delizia, ritorno con gol per G.Jesus

MANCHESTER CITY-OLYMPIACOS 3-0

Marcatori: 12' Ferrán Torres, 81' Gabriel Jesus, 90' Cancelo

MANCHESTER CITY

Ederson 6,5 - Nel primo tempo si aggiunge ai pochi spettatori autorizzati sugli spalti del "City of Manchester", mai impegnato da conclusioni avversarie. Bravo a tenere alta la concentrazione nella ripresa, opponendosi efficacemente alle conclusione di El-Arabi.

Walker 6 - Meno propositivo del solito, di rado si propone in sovrapposizione nonostante i tanti spazi concessi. (Dall' 83' Cancelo 6,5 - Blinda la vittoria dei Citizens con un bel piazzato di sinistro dopo un ottimo recupero palla in zona offensiva).

Stones 6 - Attento e preciso nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa. Preciso nei suggerimenti ai compagni in fase di uscita dall'area di rigore.

Aké 6 - Una grande chiusura sul El-Arabi, poi rilevatasi ininfluente visto l'off-side del marocchino. Qualche indecisione nella ripresa, ma in generale da fiducia a tutto il reparto.

Zinchenko 5,5 - Si vede poco eppure la catena di destra dei greci non è affatto insuperabile. In sofferenza nella ripresa quando l'avversario aumenta i giri del motore.

De Bruyne 7,5 - Difficile che un gol del City non porti la sua firma. Combina alla perfezione con Ferran Torres liberandolo davanti al portiere in occasione del gol del vantaggio e libera G. Jesus nell'azione che chiude la partita. Vero intoccabile della squadra di Guardiola. (Dall' 85' Nmecha s.v.).

Gündoğan 6,5 - Lavora più di spada che di fioretto, sempre molto attento ad evitare che l'avversario entri in possesso della sfera nelle zone nevralgiche del campo.

Foden 5 - Sbaglia quasi sempre il tempo della giocata, per poco non la combina grossa regalando un pallone che Valbuena non riesce a spedire in porta per il gol del pareggio. (Dal 69' Rodri 6 - Facilita la fluidità della manovra e scherma con efficacia davanti alla difesa).

Mahrez 5,5 - Si accende sul finale di primo tempo con un paio di accelerazioni delle sue dopo 40' soporiferi in cui si fa apprezare soprattutto per la dedizione al ripiegamento difensivo. (Dal 69' Gabriel Jesus 7 - Recupero fondamentale per Guardiola, entra subito nel vivo del match e mette la parola fine alle speranze di rimonta degli avversari con un gol in cui mixa potenza, precisione e rapidità).

Ferrán Torres 7 - Prima spaventa gli avversari con un colpo di tacco volante su azione d'angolo, poi insacca il gol del vantaggio mettendo in discesa la partita. Sempre più decisivo per la squadra di Guardiola.

Sterling 6 - Un gol annullato, tanto movimento ma non riesce a concretizzare nulla di interessante dalle parti di Sá. La sola presenza però, tiene in affanno i difensori. (Dall' 83' Beranardo Silva s.v.).

OLYMPIACOS

Sá 6 - Compensa i tanti errori sui rinvii con una serie di interventi precisi che evitano un passivo maggiore ai suoi prima del crollo nei minuti finali. Efficace in uscita, sicuro sulle prese alte.

Rafinha 5 - Molto timido nonostante la grande esperienza accumulata sui palcoscenici europei durante la sua carriera. Si limita al compitino, non prova mai l'affondo e dimostra qualche appannamento sbagliando la posizione sui tagli degli avversari.

Rúben Semedo 5 - Poco prima del gol del vantaggio degli ospiti si avventura in un uscita palla al piede da brivido e per poco non combina una frittata. Troppo leggero in marcatura, leggermente meglio nella ripresa ma la prova resta abbondantemente insufficente.

Cissé 6,5 - Il migliore per distacco dei suoi. Non sbaglia un intervento aereo, ribatte più volte le conclusioni a rete dell'avversario dimostrando un senso della posizione invidiabile. Concede troppo spazio a Gabriel Jesus ma è il brasilano ad inventarsi un gran gol nonostante la sua copertura.

Holebas 5 - Discorso identico per Rafinha: ci si aspettava molta più intraprendenza da un calciatore esperto come lui abituato a giocato contro avversari più quotati. Sistematicamente in affanno nell'opporsi alla catena De Bruyne-Mahrez.

M'Vila 5,5 - Prova come può a interrompere il giro palla ipnotico degli avversari ma finisce spesso per pressare a vuoto.

Bouchalakis 5,5 - Stringe i denti e scende in campo per guidare i suoi compagni nella difficile trasferta di Manchester, ma non riesce quasi mai a giocare palloni interessanti, limitandosi alla fase di copertura. (Dal 46' Pêpê 5,5 - Entra bene in campo, prova più volte l'imbeccata per gli attaccanti ma finisce preso la benzina. Si eclissa col passare dei minuti fino al black-out nel finale.).

Camara 5 - Sicuramente uno dei più vogliosi ma sbaglia, a volte clamorosamente, quelle poche situazioni di transizione in cui si potevano creare grattacapi alla solida difesa inglese. (Dal 73' Masouras 5,5 - Prova a sfruttare la sua freschezza sulla fascia ma raramente salta l'uomo e non sempre è preciso negli scambi con i compagni).

Randjelović 5 - Un fantasma, passa tutto il primo tempo a trotterellare sulla fascia senza toccare quasi mai il pallone. Richiamato negli spogliatoi a fine primo tempo. (Dal 46' Bruma 6 - Cambia l'inerzia di un match ancora in bilico e per poco non crea i presupposti per il pareggio. Perde fiducia con il passare dei minuti, non supportato a dovere dai compagni).

El-Arabi 5,5 - Lotta impari lasciato nella morsa dei due centrali del City. Riesce in qualche modo a rendersi pericoloso, nonostante le non perfette condizioni fisiche. (Dal 76' Ahmed-Hassan s..v.).

Valbuena 6 - Poco concreto ma quantomeno è l'unico che punta la porta quando riceve palla invece di disimpegnarsi scolasticamente. (Dall' 85' Soudani s.v.).