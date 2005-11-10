Man City, patto segreto rifiutato: pronto a pagare per evitare retrocessione e perdita dei trofei

Il futuro sportivo del Manchester City continua a essere circondato dall'incertezza a causa delle presunte violazioni finanziarie (114 su 115) riconosciute dalla Commissione Indipendente della Premier League. Nel mezzo dell'attesa per la risoluzione del caso, Bloomberg ha rivelato che la società inglese avrebbe cercato di raggiungere un accordo confidenziale per attenuare la punizione.

L'indiscrezione

Secondo il portale finanziario britannico, la dirigenza del City era disposta ad affrontare un'elevata sanzione economica in cambio di evitare sanzioni sportive di massima gravità, tra cui la perdita dei titoli conquistati e una possibile retrocessione di categoria. I colloqui si sarebbero svolti prima della pubblica sentenza sfavorevole per il club inglese. La Premier League ha respinto la proposta e, secondo le informazioni diffuse, mantiene la propria posizione di applicare la sanzione completa.

Cosa succede ora

Ora l'attenzione è tutta rivolta all'appello presentato dal Manchester City, che spera di ribaltare la situazione. La risoluzione del ricorso è prevista per febbraio, secondo Bloomberg, e potrebbe rivelarsi determinante per definire la portata delle penalizzazioni sportive ed economiche. Nel frattempo, il caso continua a generare ripercussioni nel calcio inglese e domani ad Anfield i ragazzi di Enzo Maresca scenderanno in campo per giocare contro il Liverpool, in Premier League.