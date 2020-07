Man City, per allontanare il Barcellona pronto rinnovo con ingaggio triplicato per Eric Garcia

Dalla Spagna fanno sapere che sulle sue tracce c'è il Barcellona e sappiamo che per uno spagnolo questo vuol dire tanto. Ma Eric Garcia (19), difensore del Manchester City, proseguirà la sua carriera in Inghilterra. Come riportato dal Sun, infatti, è pronto un nuovo contratto per il classe 2001: quinquennale ad ingaggio triplicato che il giocatore dovrebbe accettare senza battere ciglio.