Man City, polemiche sulla terza maglia. Liam Gallagher: "Mandate a Wuhan il responsabile"

Il sito specializzato Footy Headlines ha fatto trapelare l'anticipazione della terza maglia 2020-21. Divisa a dir poco eccentrica, con un design che presenta un motivo paisley con una combinazione di colori 'Whisper White' e 'Peacoat' che vuole essere un omaggio alla scena musicale indipendente di Manchester. Eppure la risposta di Liam Gallagher, storico leader degli Oasis, non è stata propriamente entusiasta (eufemismo): "Chi è mai stato responsabile per quella nuova maglia del Man City dovrebbe prendere il primo volo per Wuhan e chi mai dovesse comprarla dovrebbe essere in quello dopo" è stato il suo tweet, poi cancellato.

Molti altri tifosi hanno impietosamente bocciato la divisa: "Questa è la cosa peggiore che abbia mai visto" commenta un internauta. "Camicia da coronavirus" è un'altra definizione data. "Non può essere reale" un'altra ancora.