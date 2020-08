Man City-Real Madrid, le probabili formazioni: Zidane col tridente, un dubbio per Guardiola

A più di cinque mesi di distanza dalla sfida di andata disputata al Santiago Bernabeu, stasera tornano ad affrontarsi Manchester City e Real Madrid, che cercano la qualificazione alla Final-Eight di Lisbona. La squadra di Guardiola, a caccia della prima vittoria in Champions League della sua storia, parte con i favori del pronostico, forte anche della vittoria per 2-1 in trasferta conquistata nel primo atto. Gli inglesi devono rinunciare allo squalificato Mendy e all'infortunato Aguero: Fernandinho giocherà in difesa accanto a Laporte, mentre a centrocampo il ballottaggio è tra David Silva e Gundogan. Dall'altra parte mancherà capitan Sergio Ramos (squalificato), che sarà sostituito da Militao. Per Zidane qualche dubbio sul modulo, ma alla fine dovrebbe optare per il tridente nel tentativo di compiere l'impresa.

Queste le probabili formazioni:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; David Silva, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.