Man City, Rodri: "Noi sfortunati, il Leicester non ha fatto nulla per vincere 5-2"

vedi letture

Dopo la sconfitta rimediata per 5-2 contro il Leicester, il centrocampista del Manchester City Rodri è intervenuto ai microfoni di Sky Sports: "E' molto difficile da spiegare. Quando qualcuno ti mette fuori combattimento sei confuso e non sai cosa succede. Il calcio non è stato giusto con noi. Ci meritavamo di più ma abbiamo proposto tante cose nella partita, abbiamo giocato e ci abbiamo provato. Abbiamo provato tante cose, loro hanno provato due o tre cose. Forse è colpa nostra, forse è la loro forza. Sono giovane e cerco di imparare in ogni gara ma questo match dove gli avversari non fa nulla mi lascia confuso. Non sai cosa fare. Per siamo stati sfortunati".