Man City, Sane: "L'infortunio è stato tremendo. Grazie a Gundogan e Mendy per il supporto"

Leroy Sané deve rimandare il suo rientro in campo. L'attaccante del Manchester City, fuori da sette mesi a causa della rottura del legamento crociato, ha parlato al sito ufficiale del club inglese del difficile periodo che ha trascorso: "Tutti mi hanno supportato, ma sono stati fondamentali soprattutto Gundogan e Mendy, che hanno già avuto problemi simili. Il racconto della loro esperienza è stato importante per me. È stato l'infortunio peggiore che abbia subito, il più lungo della mia carriera. Il primo giorno dopo l'intervento è stato il più complicato: non mi potevo muovere. Tuttavia, ho sfruttato questo periodo per lavorare sui punti deboli, come un'opportunità per tornare ancora più forte".