Man City, Sterling: "Importante tornare a vincere: abbiamo perso già troppi punti"

Raheem Sterling ha steso l'Arsenal e ha regalato tre punti importanti al Manchester City. Dopo la gara ai microfoni di Sky Sports, l'inglese ha detto: "Abbiamo perso punti all'inizio della stagione, quindi era importante tornare a vincere. Al ritorno dalla sosta in nazionale sapevamo di aver bisogno di una buona prestazione e di raccogliere punti per dare il via alla stagione. Il risultato di oggi ci dà sicuramente fiducia. Non è stata una delle mie partite migliori, ma sono solo grato di poter aiutare la squadra".