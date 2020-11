Man.United, B.Fernandes: "Approccio alla gara perfetto, ora non rilassiamoci"

Doppietta e altra grande prestazione per Bruno Fernandes, autentico trascinatore del Manchester United nelle vittoria per 4-1 ai danni dei turchi del Basaksehir nella 4ªgiornata del Gruppo H di Uefa Champions League. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di BT Sport al termine della gara:"Credo che tutti noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto un approccio ideale alla gara mettendo in campo la giusta determinazione e grande intensità mettendo la strada verso i tre punti in discesa già nel primo tempo. Ho fatto sicuramente un bel gol, in quelle situazioni al limite dell'area di rigore devi fari trovare pronto e stasera lo sono stato. Sicuramente mi avrebbe fatto piacere cogliere l'opportunità del rigore per cercare la tripletta ma ho lasciato senza problemi la battuta a Rashford in modo tale che potesse aumentare il bottino personale nella classifica marcatori della competizione. Abbiamo raggiunto la vittoria ed è quello che conta, siamo in una buona posizione ma non dobbiamo rilassarci e provare a vincere il girone"