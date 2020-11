Man United-Başakşehir 4-1, le pagelle: Rashford devastante, B.Fernandes in stato di grazia

vedi letture

MANCHESTER UNITED-BASAKSEHIR 4-1

Marcatori: 7',19' Bruno Fernandes (M), 35'rig. Rashford (M), 75' Türüç (B), 90+2' James (M)

MANCHESTER UNITED

de Gea 5,5 - Chiamato in causa più per strigliare il proprio reparto difensivo che per opporsi alle conclusioni degli avversari. Leggermente in ritardo in occasione del gol della bandiera degli ospiti.

Wan-Bissaka 6 - Accompagna costantemente la manovra offensiva e spesso si accentra per lasciare campo libero a Rashford sulla fascia. Qualche pecca in fase di copertura ma la prestazione è onesta. (Dal 60' B.Williams 5,5 - Entra nel momento di totale black-out dei Red Devils e come tutta la squadra va troppo in affanno regalando spesso il pallone agli avversari in fase di uscita).

Lindelöf 6,5 - I turchi non sono di certo irreprensibili, ma lui è costretto in un paio di occasioni a mettere una pezza per evitare situazioni pericolose sulle classiche dormite a cui ci ha abituato la retroguardia inglese. (Dal 46' Tuanzebe 5,5 - Non sembra mai davvero sicuro nelle giocate ed è spesso troppo irruento nell'affondare il tackle in situazione in cui avrebbe potuto gestire con più calma).

Maguire 5,5 - Ba lo anticipa puntualmente sui pochi palloni che spiovono in area inglese. Appare sempre un attimo in ritardo per portare a termine una giocata efficace.

Telles 6 - Da un suo cross scaturisce l'occasione del raddoppio, molto bravo a tenere bassissimo Rafael ed offrire sempre una soluzione in più alla manovra d'attacco. Cala vistosamente nella ripresa.

Fred 6 - Moto perpetuo in mezzo al campo ma qualche errore tecnico di troppo in fase di costruzione. Scherma in maniera efficace davanti la difesa.

Van de Beek 7 - Gioca una partita a tutto campo supportando la fase d'attacco e mettendosi in mostra per una serie di ripiegamenti difensivi da applausi. Bravissimo a servire col contagiri Greenwood nell'azione del gol di James.

Martial 6,5 - Ruolo inedito di esterno sinistro ma l'attaccante francese non sembra risentirne. Cerca sempre l'uno contro uno creando spesso superiorità numerica. (Dall' 82' Matic s.v.).

Bruno Fernandes 8 - Il portoghese sembra aver trovato l'ambiente ideale per esprimersi al meglio. Altra doppietta e prestazione di altissimo livello, fa sempre la cosa giusta e con classe rara. (Dal 60' Greenwood 6,5 - Ha un altro passo rispetto agli avversari ma spesso pecca di egoismo ignorando compagni meglio posizionati. Si riscatta nel finale offrendo a James un cioccolatino da spingere in rete).

Rashford 7,5 - Indemoniato nella prima frazione. Il VAR gli annulla un gol, lui risponde procurandosi e trasformando il rigore che mette in ghiaccio la partita. (Dal 60' James 7 - Mezz'ora di grande livello per l'attaccante gallese. Salta sempre il diretto avversario e nel finale trova anche la gloria personale siglando la rete del 4-1).

Cavani 5,5 - Sempre abilissimo a lavorare ai fianchi della difesa, duetta bene con i compagni ma sembra aver perso il killer-instinct cestinando un paio di occasioni davanti la porta.

BASAKSEHIR

Günok 6 - La papera in occasione del secondo gol di Ferandes è inammissibile, ma salva la porta in almeno tre occasioni e si dimostra sempre molto attento nelle uscite.

Rafael 6,5 - Contro la sua ex-squadra fa una figura più che positiva, risultando l'ultimo a mollare e riuscendo a sbrogliare più volte situazioni complesse a centro area.

Škrtel 5,5 - Nessuna colpa evidente ma non trova mai il modo di prendere le misure agli scambi stretti degli avversari che spesso lo mandano fuori giri. Attento sui palloni alti, argina bene Cavani. (Dall' 82' Ponck s.v.).

Epureanu 5,5 - Discorso simile al compagno di reparto, sui palloni alti ha vita facile ma va in difficoltà quando viene preso in velocità. Prova anche qualche galoppata in avanti, con scarsi risultati.

Bolingoli 4,5 - Esce con le ossa rotte dal confronto con Rashford. Viene puntualmente saltato in ogni occasione, esce dal campo con il mal di testa. (Dal 74' Kaldirim s.v.).

Višća 5,5 - Come sempre tra i più attivi dei suoi ma troppi errori in fase di costruzione, ci ha abituato a ben altro. Coglie una traversa clamorosa sul 3-1 che ci avrebbe regalato un finale di gara decisamente diverso.

Türüç 6 - Prova a dare peso alla manovra offensiva ma è spesso richiamato in copertura e va in affanno come tutto il reparto alle iniziative ripetute degli avversari. Beffa de Gea con un bel sinistro su calcio di punizione riaccendendo un match dal finale ormai scritto.

Özcan 6 - Dimostra grande dinamismo e grande senso di posizione. Il pallone tra i suoi piedi corre veloce, peccato che i compagni non lo seguino adeguatamente. (Dal 74' Giuliano s.v.).

Kahveci 5 - Partita costellata di errori tecnici anche imbarazzanti, spreca più volte dei buoni calci di punizione e non riesce mai ad innescare gli attaccanti. (Dal 46' Tekdemir 6 - Abile a pressare la difesa avversaria nel momento di appannamento).

Chadli 4,5 - Semplicemente un fantasma, si ricordano davvero pochi palloni giunti tra i suoi piedi. Si eclissa sulla fascia e non si impegna nemmeno a correre in aiuto di Bolingoli messo sotto stress da Rashford. (Dal 61' Gulbrandsen 5,5 - Prova a dare supporto a Ba ma finisce spesso col navigare lontano dall'area di porta senza dare il peso sperato al reparto offensivo).

Ba 6 - È abilissimo a far valere le sue grandi doti fisiche e riesce quasi sempre a calciare verso la porta i pochi palloni di cui viene rifornito.