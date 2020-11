Man United, Bruno Fernandes: "Gol mio o di Rashford? Non mi importa, contava solo vincere"

Dopo il 3-1 rifilato all'Everton, il giocatore del Manchester United Bruno Fernandes ha parlato ai microfoni di BT Sport: "E' stato un ottimo finale di partita. Sapevamo cosa dovevamo fare e lo abbiamo fatto bene. Abbiamo commesso qualche errore nel secondo tempo, forse volevamo andare in avanti e non abbiamo tenuto troppo palla. Dopo il loro gol abbiamo avuto un'ottima reazione e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Conosciamo le nostre qualità. Abbiamo lavorato duramente per la partita. È stato difficile recuperare dopo la sconfitta contro il Basaksehir. Era il momento di fare qualcosa in questa partita e ce l'abbiamo fatta".

Sull'assegnazione del secondo gol: "Non mi interessa se Marcus Rashford l'ha toccato un po', possono darlo a lui il gol, non è un problema per me. La cosa più importante è servire i miei compagni di squadra. Penso che all'interno dello spogliatoio sappiamo cosa dobbiamo fare. Tutti devono essere leader".